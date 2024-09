Nel cuore di Saviano, in via Tappia, si sta consumando una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale. I vigili del fuoco, impegnati in un’operazione drammatica, sono al lavoro per estrarre dalle macerie il corpo senza vita di Autilia Ambrosino, terza vittima accertata del crollo della palazzina. Purtroppo, nelle prime ore della mattinata, erano già stati rinvenuti i corpi di due bambini, rispettivamente di sei e quattro anni.

La Tragedia si Consuma: Le Vittime del Crollo

Il crollo dell’edificio ha avuto conseguenze devastanti per le famiglie coinvolte. Autilia Ambrosino si unisce così ai due bambini nella tragica lista delle vittime. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, con i vigili del fuoco che continuano a cercare tra le macerie il corpo della moglie di Antonio Zotto, anch’essa coinvolta nel disastro.

Fortunatamente, tra tanta disperazione, ci sono anche storie di sopravvivenza. Antonio Zotto e il suo figlio di due anni sono stati estratti vivi dalle macerie e attualmente sono ricoverati in ospedale. Le loro condizioni, al momento, non sembrano essere critiche, ma la speranza di ritrovare altri sopravvissuti rimane viva.

La Lotta Contro il Tempo: Il Silenzio per Ascoltare le Voci

Le operazioni di soccorso si stanno svolgendo in condizioni estremamente difficili. I soccorritori, nel tentativo di trovare la moglie di Zotto, hanno chiesto il massimo silenzio alle persone presenti sul posto. L’obiettivo è quello di riuscire a captare eventuali suoni o voci provenienti dalle macerie, che potrebbero indicare la presenza di persone ancora in vita.

La Stabilità degli Edifici Circostanti

Per garantire la sicurezza dei soccorritori e agevolare le operazioni, la palazzina crollata è stata puntellata con tubi innocenti. Parallelamente, l’ufficio tecnico del Comune di Saviano sta procedendo con le verifiche necessarie per accertare la staticità degli edifici vicini e valutare eventuali rischi ulteriori.

Una Comunità in Preghiera

L’intera comunità di Saviano è in stato di shock, ma rimane unita nella speranza che le operazioni di soccorso possano ancora portare a notizie positive. Il silenzio, richiesto dai soccorritori, è carico di speranza e preghiera, mentre i vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie, affrontando una lotta contro il tempo.

Cause del Crollo

Al momento, le cause del crollo sono ancora sotto indagine. Gli esperti stanno esaminando se vi siano state fragilità strutturali o se eventi esterni abbiano potuto provocare il disastro. Le indagini tecniche dovranno chiarire la dinamica dell’incidente e se vi siano responsabilità da attribuire.