Una famiglia distrutta, una mamma e due dei suoi bimbi estratti morti, la nonna ancora sotto le macerie, il papà recuperato vivo ma gravissimo, il figlio più piccolo di 2 anni ricoverato in ospedale. A causare la tragedia uno scoppio violentissimo avvenuto alle 7 di domenica mattina a Saviano, provincia di Napoli, talmente forte da distruggere la palazzina di due piani in via Tappia 5 dove la famiglia viveva. L’ipotesi più accreditata, fin da subito, è che a causare il crollo sia stata l’esplosione di una bombola del gas, al secondo piano dello stabile abitato dalla nonna 79enne Autilia Ambrosino.

Lo scoppio ha coinvolto anche l’appartamento al primo piano, dove vivevano Antonio Zotto, 40 anni, la moglie Vincenza Spadafora, 41 anni, e i tre figli Giuseppe, 6 anni, Autilia Pia, 4 anni, e Gennaro, 2 anni. I soccorritori – carabinieri, vigili del fuoco e volontari – hanno trovato una scena devastante, resa ancora più impressionante dalle immagini dall’alto con i droni. Tutti hanno iniziato a scavare con ogni strumento possibile, usando sonde ma anche a mani nude.

Il primo cadavere a essere estratto è stato quello della piccola Autilia Poi, il secondo quello del fratellino Giuseppe. Guidati forse dalle voci, gli operatori hanno poi tratto in salvo il papà Antonio e il figlioletto Gennaro. L’uomo è ricoverato al Cardarelli e trasferito presso la terapia intensiva grandi ustionati. “Le sue condizioni sono estremamente critiche”, affermano i medici. Il bimbo di 2 anni è stato invece portato all’ospedale pediatrico Santobono: ha riportato una frattura al femore e, fa sapere l’ospedale, non presenta danni neurologici.

Le ricerche delle due donne sono andate avanti senza per tutto il giorno. Il cadavere di Vincenza, inizialmente scambiato per quello della nonna dei bimbi, è estratto poco prima delle 18, mentre l’anziana invece risulta ancora dispersa. Cordoglio, per il tragico evento, anche a nome del Governo, è stato espresso dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha assicurato la vicinanza delle istituzioni nazionali alle amministrazioni locali e ha ringraziato i soccorritori”. Messaggi solidarietà e vicinanza sono arrivati anche dai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dal ministro alla Protezione Civile Nello Musumeci, dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, dai parlamentari e dal leader M5s Giuseppe Conte.

Lo scoppio “è avvenuto questa mattina poco dopo le 7. Siamo riusciti a intervenire tempestivamente perché una pattuglia dell’Arma che in quel momento stava transitando nelle vicinanze ha visto del fumo e si è avvicinata. Subito sono partite le operazioni di soccorso, la macchina che si è messa in moto è imponente. Tutte le istituzioni stanno lavorando e collaborando in sinergia”, ha detto il colonnello Paolo Leoncini, comandante del gruppo Carabinieri Castello di Cisterna. “La deflagrazione è stata fortissima, la casa si è accartocciata su sé stessa. Una scena terribile”, ha aggiunto il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli, confermando l’ipotesi della fuga di gas.

“Non è tempo di evocare eventuali responsabilità, è il momento stringerci attorno a questa famiglia e di esprimere vicinanza e solidarietà”, le parole del prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Sull’incidente indaga la Procura di Nola.