Tentativo di furto fallito la scorsa notte a San Giuseppe Vesuviano, in via Passanti, dove dei malviventi hanno cercato di colpire una farmacia. Grazie a un sistema di sicurezza avanzato, il nebbiogeno, il colpo è andato a vuoto. Non appena i ladri hanno fatto irruzione nel locale, il dispositivo si è attivato, rilasciando una densa cortina di nebbia che ha reso impossibile continuare il furto.

Il nebbiogeno antifurto è un sistema di sicurezza progettato per creare una barriera di nebbia non tossica in pochi secondi, disorientando i malintenzionati. Questo strumento si è rivelato efficace, costringendo i ladri ad abbandonare il tentativo di rapina e a darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e avviare le indagini. La farmacia, già presa di mira in passato con altri tentativi di rapina, era stata recentemente dotata di questo dispositivo proprio per prevenire ulteriori furti. L’ultimo tentativo risaliva allo scorso dicembre, spingendo il titolare ad aumentare le misure di sicurezza.

Il nebbiogeno si sta affermando come una soluzione sempre più comune per proteggere attività commerciali dai furti, offrendo una difesa efficace senza causare danni o pericoli per chiunque si trovi nel locale.