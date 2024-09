Ieri, i Carabinieri della Stazione di San Giuseppe Vesuviano, coordinati dal comandante Angelo Cardone, hanno condotto un’operazione di controllo in collaborazione con il Nucleo Operativo Gruppo Tutela Lavoro di Napoli e l’ASL Napoli 3 Sud. L’intervento ha avuto come obiettivo un’azienda attiva nello smaltimento di metalli, settore cruciale per la gestione dei rifiuti e la tutela ambientale. Durante il controllo, gli agenti e i funzionari dell’ASL hanno esaminato i processi e le condizioni lavorative all’interno dell’azienda. Non sono riscontrate infrazioni ambientali che potessero compromettere l’ecosistema o violare le normative sul trattamento dei rifiuti. Tuttavia, è emersa una problematica significativa riguardante il lavoro nero.

Nel corso dell’ispezione, sono identificati due lavoratori che risultavano non regolarmente assunti. Questi lavoratori non erano dichiarati ufficialmente e non beneficiavano delle tutele previste dalla legge per i lavoratori regolari. A causa di questa violazione delle normative sul lavoro, sono imposte sanzioni amministrative per un totale di circa 10mila euro.

Le sanzioni sono state elevate per garantire che l’azienda rispetti le leggi vigenti e per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, che priva i lavoratori dei diritti fondamentali e delle protezioni previste. I controlli rientrano in una serie di azioni mirate a promuovere la legalità e il rispetto delle norme lavorative, assicurando che tutte le aziende operino in conformità con le regolamentazioni.