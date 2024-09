“La perdita di una vita è una tragedia che ci riguarda tutti, indipendentemente dalla nazionalità o dalle origini”: Il Cordoglio del Sindaco di San Gennaro Vesuviano A scrivere pochi minuti fa il primo cittadino di San Gennaro Vesuviano, il dottor Antonio Russo : parole di cordoglio, di vicinanza alle due famiglie ma che allo stesso tempo invitano i giovani soprattutto ad essere prudenti sulle strade .

Questo il messaggio diramato dalla pagina social di Russo:

“È con grande tristezza che vi informo della perdita di due giovani vite sulle strade del nostro territorio. Nella notte tra il 5 e il 6 settembre, un ragazzo di soli 17 anni e un giovane di nazionalità pakistana sono tragicamente deceduti in due distinti incidenti stradali a San Gennaro Vesuviano.

Queste tragedie ci colpiscono profondamente e ci spingono a riflettere sull’importanza della prudenza e del rispetto delle regole quando ci troviamo alla guida. La sicurezza sulle nostre strade deve essere una priorità per tutti noi, specialmente per i più giovani. La velocità e l’imprudenza non solo mettono a rischio la propria vita, ma anche quella degli altri.

Uniti nel dolore, voglio esprimere, a nome di tutta la comunità, le più sincere condoglianze alle famiglie dei due giovani scomparsi. La perdita di una vita è una tragedia che ci riguarda tutti, indipendentemente dalla nazionalità o dalle origini.

Spero vivamente che questi drammatici eventi portino a una crescente consapevolezza e responsabilità, affinché simili tragedie si verifichino sempre meno frequentemente.”