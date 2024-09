Un terribile incidente stradale ha scosso la comunità di Nettuno ieri sera, 4 settembre 2024. L’impatto ha causato la morte di Sabrina Spallotta, 39 anni, e del nipotino di appena 5 anni. Entrambi si trovavano a bordo di un’auto insieme alla madre del bambino, la sorella gemella di Sabrina, che è ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma. Entrambe le donne erano incinte, e la famiglia e i conoscenti sono ancora sotto shock per la tragedia.

La Dinamica dell’Incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 20:30 in via della Pineta, nei pressi di Nettuno. Secondo le prime ricostruzioni, la famiglia stava viaggiando su una Kia Sportage quando un’altra vettura, una Mini Cooper, avrebbe imboccato la strada contromano, causando lo schianto. La donna alla guida della Kia, forse nel tentativo di evitare l’impatto, ha perso il controllo del veicolo, che è finito contro un muro.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere i corpi di Sabrina Spallotta e del nipote, entrambi purtroppo già privi di vita. La sorella gemella, madre del bambino, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso. Nonostante la gravità delle sue condizioni, non è stato necessario un parto cesareo d’urgenza, come si temeva inizialmente.

Anche l’uomo alla guida della Mini Cooper è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Aprilia, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Chi era Sabrina Spallotta

Sabrina Spallotta aveva 39 anni e lavorava insieme alla sorella nella gestione di un locale vicino al luogo dell’incidente. Amata e stimata dalla sua comunità, la sua morte ha lasciato un vuoto profondo nei cuori di chi la conosceva.

La sorella, che guidava l’auto al momento dell’incidente, è ancora sotto osservazione medica, e i familiari attendono con ansia aggiornamenti sulle sue condizioni. Il bambino di 5 anni, vittima anch’egli dell’incidente, era il figlio della sorella gemella.

Le Indagini

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Le due automobili coinvolte, la Mini Cooper e la Kia Sportage, sono state poste sotto sequestro per ulteriori accertamenti. Le prime informazioni suggeriscono che l’uomo alla guida della Mini potrebbe aver ignorato la precedenza, viaggiando contromano.

L’intera comunità di Nettuno è sconvolta dalla tragedia. La famiglia Spallotta, conosciuta e rispettata in città, ha ricevuto molteplici messaggi di cordoglio, mentre si attendono ulteriori sviluppi sull’inchiesta per fare piena luce su quanto accaduto.