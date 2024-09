Eboli, nota per la sua devozione durante i festeggiamenti dei Santi Cosma e Damiano, è stata sconvolta da tre violenti episodi in poche ore, che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine e hanno lasciato i residenti preoccupati per la crescente insicurezza in centro.

La Prima Rissa: Piazza della Repubblica in Preda al Caos

Il primo scontro è avvenuto intorno alle tre del mattino in Piazza della Repubblica, una delle principali aree di ritrovo della città. Una decina di persone si sono affrontate violentemente, scambiandosi pugni e bottigliate mentre la piazza era affollata di fedeli, molti dei quali si trovavano lì per il tradizionale pellegrinaggio al santuario dei santi. Tra i partecipanti alla rissa si trovavano anche noti pregiudicati della zona, che si sono “date di santa ragione”, come descritto da testimoni presenti sul posto.

Le forze dell’ordine sono immediatamente allertate, ma all’arrivo delle pattuglie dei carabinieri, i responsabili erano già fuggiti, probabilmente avvertiti dell’imminente arrivo degli uomini in divisa. Questo episodio ha sollevato forti preoccupazioni tra i residenti, che chiedono una presenza più costante e visibile delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza durante eventi così affollati.

Secondo Scontro: Ambulanti in Lite per i Posti delle Bancarelle

Poche ore prima, sempre in centro, si era verificata un’altra rissa, questa volta tra gli ambulanti intenti a posizionare le loro bancarelle per la festività. La disputa è scoppiata per la scelta del miglior posto dove installare le postazioni, ed è degenerata in una colluttazione fisica tra diversi commercianti. L’intervento dei vigili urbani è stato necessario per riportare la calma e separare i contendenti.

Terzo Episodio: Scontro tra Gruppi di Studenti

Infine, un ulteriore episodio di violenza ha visto protagonisti due gruppi di studenti, che si sono affrontati a ridosso delle bancarelle. La tensione tra i giovani è rapidamente degenerata in una rissa, che ha ancora una volta richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per evitare il peggio.

La Preoccupazione dei Residenti: Sicurezza Sotto Pressione

Gli abitanti del centro di Eboli esprimono crescente preoccupazione per l’escalation di episodi violenti che, secondo loro, si verificano sempre più frequentemente in città, specialmente durante eventi pubblici o feste religiose che attirano grandi folle. Chiedono una maggiore presenza delle forze dell’ordine per prevenire ulteriori episodi simili e garantire una maggiore sicurezza. Il susseguirsi di risse e liti sembra ormai essere diventato un fenomeno comune, con implicazioni serie per la tranquillità e la sicurezza della comunità locale.