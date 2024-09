Ieri mattina, presso il Palazzo di Governo di Napoli, si è tenuto un importante incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e presieduto dal Vice Prefetto Vicario, Gaetano Cupello. All’incontro hanno partecipato figure chiave delle istituzioni locali, tra cui l’Assessore alla Legalità del Comune di Napoli, il Vice Questore Vicario, i Comandanti provinciali della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, e il Comandante della Polizia Metropolitana.

Misure di Sicurezza per la Festa del 150° Anniversario della Madonna dell’Arco

Una delle principali tematiche discusse durante l’incontro è stata la preparazione della Festa per il 150° anniversario dell’incoronazione della Madonna dell’Arco, prevista per l’8 settembre presso il Santuario locale. Alla presenza del Sindaco di Sant’Anastasia, del Priore del Santuario e del Direttore del 118, è stato valutato l’aspetto della sicurezza, inclusa quella sanitaria, per garantire un evento sicuro e ordinato.

Preparativi per l’Evento Musicale in Piazza del Plebiscito

Un altro punto cruciale dell’incontro è stato l’organizzazione dell’evento musicale programmato per il 18 settembre in Piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli. Le autorità hanno discusso le misure necessarie per gestire l’evento, tenendo conto della vicinanza temporale con altre manifestazioni. L’obiettivo è stato quello di pianificare strategie che possano prevenire problematiche di ordine pubblico e logistiche, assicurando che la città sia pronta a gestire l’afflusso di persone in sicurezza.

Valutazioni sulla Sicurezza del Concerto a Cimitile

Anche il concerto previsto a Cimitile il 7 settembre è stato oggetto di discussione. Alla presenza del Sindaco di Cimitile e del rappresentante della Direzione sanitaria dell’ASL Napoli 3 Sud, sono esaminati tutti gli aspetti legati alla sicurezza dell’evento. Le autorità hanno considerato la possibilità di modificare la sede del concerto per garantire un adeguato livello di sicurezza, con ulteriori approfondimenti previsti nei prossimi giorni.

Rafforzamento della Vigilanza nelle Aree di Porta Capuana e Porta Nolana

Il Comitato ha anche affrontato il tema del degrado urbano e della sicurezza nelle zone di Porta Capuana e Porta Nolana, aree che presentano una significativa presenza di immigrati irregolari. Confermato il potenziamento delle attività di vigilanza, con un focus particolare sulla verifica dei permessi di soggiorno. Inoltre, è prevista una riunione tecnica in Questura per organizzare operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti accumulati in queste aree, utilizzando in modo massiccio i mezzi di raccolta rifiuti del Comune di Napoli.

Incremento dei Controlli a Marigliano

Infine, il Comitato ha deciso di aumentare i controlli nella zona di Marigliano, in risposta al recente episodio di danneggiamento e al ritrovamento di bossoli nei pressi di un Centro Scommesse. Questa misura mira a rafforzare la sicurezza del contesto locale e a contrastare qualsiasi forma di illegalità, garantendo una presenza costante delle forze dell’ordine.