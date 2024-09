Un 40enne originario di Aversa, in provincia di Caserta, ricercato dal 3 settembre, è arrestato a Civitavecchia dopo essere rientrato in Italia dalla Spagna. L’uomo era latitante da quando i carabinieri avevano eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), nei confronti di numerosi indagati. Il 40enne è sospettato di far parte di un’associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Quando le forze dell’ordine si erano presentate per arrestarlo all’inizio di settembre, il ricercato era riuscito a sfuggire alla cattura perché non si trovava presso il suo domicilio né in altri luoghi abitualmente frequentati. Le indagini successive hanno permesso di localizzarlo all’estero, in particolare in Spagna. Il suo arresto è avvenuto presso il porto di Civitavecchia, grazie alla collaborazione tra le autorità italiane e quelle spagnole.

L’uomo è stato trasferito nel carcere di Civitavecchia, dove sarà a disposizione dell’autorità giudiziaria per rispondere alle accuse legate al traffico di droga.