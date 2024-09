La Fiera Vesuviana 2024, che si svolgerà a San Gennaro Vesuviano dal 14 al 19 settembre, celebra la tradizione con una gamma di eventi religiosi, culturali e culinari, arricchiti da elementi moderni che attraggono un pubblico sempre più ampio.

La Fiera Vesuviana di San Gennaro Vesuviano, giunta alla sua 411esima edizione, si terrà dal 14 al 19 settembre 2024. Il programma ricco e variegato promette di mantenere viva la tradizione e, al contempo, di offrire eventi che attirano sia giovani che adulti.

Eventi principali del programma:

14 settembre 2024:

Ore 17:00: Accoglienza degli ospiti e delle autorità in Piazza Margherita.

18:00: Santa Messa Solenne presso la Chiesa Conventuale, seguita dalla processione e dal corteo storico.

19:00: Inaugurazione ufficiale con taglio del nastro.

20:30: Sagra della pasta e fagioli nel Chiostro Conventuale e degustazione di pesce azzurro.

Ore 21:30: Concerto di Franco Ricciardi in Piazza Margherita.

15 settembre 2024:

Ore 09:00: Passeggiata ecologica con il club sportivo locale.

10:00: Convegno sull’alimentazione e il benessere psicofisico.

Ore 20:00: Show cooking con degustazione di piatti innovativi a base di pesce azzurro.

16-19 settembre 2024:

Durante questi giorni, la fiera continua con street food, stand espositivi di prodotti agricoli e artigianali, laboratori creativi, spettacoli di danza, sagre culinarie e serate musicali.

Il programma si distingue per la sua varietà, dalle celebrazioni religiose in onore di San Gennaro a momenti dedicati all’arte, alla cucina e al divertimento per tutte le età.