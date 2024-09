In Italia, il concetto di pensione è strettamente legato al versamento dei contributi durante la vita lavorativa e, tuttavia, esiste un modo per ricevere una rendita mensile di circa 630 euro anche se non hai mai lavorato o versato contributi all’INPS. Vediamo come è possibile ottenere questo beneficio e quali sono i requisiti richiesti.

La Rendita INPS da 630 euro Senza Contributi: Come Funziona?

Contrariamente a quanto si possa pensare, anche chi non ha mai lavorato può avere diritto a una rendita mensile erogata dall’INPS. Questa possibilità è offerta attraverso l’Assegno di Inclusione, un sussidio che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza dal gennaio 2024.

Requisiti per Ottenere l’Assegno di Inclusione

L’Assegno di Inclusione è destinato alle famiglie con un ISEE inferiore a 9.360 euro annui e in cui sia presente almeno un membro considerato “non occupabile”. Questi membri possono includere:

Minorenni

Persone con disabilità pari o superiore al 74%

Over 60

Individui presi in carico dai servizi socio-sanitari

Se il nucleo familiare è composto esclusivamente da anziani con almeno 67 anni, oppure da anziani e persone con disabilità, l’importo dell’Assegno di Inclusione aumenta a 630 euro al mese. Inoltre, se l’anziano vive in affitto, può ricevere un contributo aggiuntivo di 150 euro per coprire le spese di locazione.

Come Richiedere l’Assegno di Inclusione

Per richiedere l’Assegno di Inclusione, è necessario presentare una domanda all’INPS. Gli anziani e le persone con disabilità non devono sottoscrivere alcun Patto di Attivazione Digitale e non sono obbligati a partecipare a programmi di reinserimento lavorativo.

L’Assegno di Inclusione rappresenta una fondamentale fonte di sostegno per coloro che, pur non avendo mai lavorato, si trovano in condizioni economiche difficili. Grazie a questo strumento, è possibile ricevere fino a 630 euro al mese, garantendo una maggiore sicurezza economica agli anziani e alle persone più vulnerabili. Se rientri nei requisiti sopra descritti, non esitare a fare domanda per l’Assegno di Inclusione e assicurarti il sostegno economico che ti spetta.