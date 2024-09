Negli ultimi giorni, una notizia ha suscitato grande attenzione: un furto da oltre un milione e mezzo di euro riguardante la sottrazione di mille iPhone 16 da un furgone diretto verso Torre Annunziata. L’incidente si sarebbe verificato al casello di Castellammare di Stabia, dove una banda di rapinatori ha bloccato il mezzo.

Il Colpo

Il furgone trasportava un prezioso carico di iPhone 16, destinati ai principali centri di distribuzione della Campania. Tuttavia, i telefoni, attesi da molti clienti, non sono mai arrivati a destinazione. La rapina è avvenuta mentre il furgone usciva dal casello autostradale: due auto hanno bloccato il mezzo e, con una pistola puntata contro l’autista, lo hanno costretto a lasciare il posto di guida.

La Fuga della Banda

Come riportato dal quotidiano Metropolis, uno dei rapinatori ha preso il controllo del furgone, scortato dalle due auto, dirigendosi verso Caserta. L’autista, lasciato in un’area abbandonata, è riuscito a contattare i carabinieri di Castello di Cisterna solo dopo essere stato liberato. La denuncia ha avviato le indagini per rintracciare i responsabili.

Conseguenze del Furto

Il furto ha lasciato i centri di distribuzione della Campania senza l’attesissimo iPhone 16, creando disagi per i consumatori pronti ad acquistare il nuovo modello. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire il percorso della banda.