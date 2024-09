Una vicenda preoccupante ha coinvolto una studentessa di 15 anni, iscritta al secondo anno di un istituto scolastico in Salento, finita in ospedale dopo aver bevuto della vodka prima di entrare in classe. La ragazza è stata soccorsa dall’insegnante e immediatamente trasportata all’ospedale di Tricase, dove è stata tenuta in osservazione e dimessa il mattino seguente.

Sfida Social: Vodka Nelle Borracce a Scuola

Secondo le prime ricostruzioni, la vodka sarebbe stata versata in borracce destinate all’acqua e portata in classe da più studenti. L’intero episodio sembra essere legato a una sfida social in cui i partecipanti dovevano dimostrare la loro tolleranza all’alcol. Questa tendenza, particolarmente pericolosa, sottolinea l’influenza crescente e negativa che alcune sfide sui social media possono avere sugli adolescenti.

Intervento del Personale Scolastico e Soccorsi

L’insegnante si è subito accorta dello stato di malessere della ragazza, avvisando il personale del 118, che è intervenuto rapidamente per portarla in ospedale. La giovane è stata stabilizzata e, fortunatamente, dimessa senza ulteriori complicazioni.

Le Misure Educative della Scuola: Mentoring e Attività Sociali

In seguito a questo grave incidente, la dirigenza dell’istituto ha deciso di avviare un percorso di mentoring per tutti gli studenti coinvolti, accompagnato da una serie di attività educative. Queste includono discussioni sulle dipendenze dall’alcol e attività sociali volte a sensibilizzare i ragazzi sui rischi legati al consumo di bevande alcoliche.

L’obiettivo della scuola è quello di trasformare un episodio negativo in un’opportunità di crescita e consapevolezza, cercando di prevenire situazioni simili in futuro.

Le Sfide Social: Un Pericolo Per Gli Adolescenti

L’episodio mette in luce l’impatto delle sfide social sui giovani, che spesso accettano rischi pericolosi pur di seguire le tendenze online. Il fenomeno richiede una maggiore attenzione da parte delle scuole, delle famiglie e delle istituzioni, per educare i ragazzi sui pericoli legati a queste pratiche e sull’importanza di comportamenti responsabili.