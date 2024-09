Paura nella notte ad Eboli, dove si è verificato un grave incidente stradale in via Don Luigi Sturzo. Una giovane di 22 anni, alla guida di una Ford Fusion, ha perso il controllo della vettura per cause ancora in fase di accertamento. L’auto è uscita fuori strada e si è ribaltata, terminando la sua corsa capovolta sulla carreggiata. L’impatto è stato violento e ha immediatamente allertato i residenti della zona, che hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i sanitari del Vopi (Volontari Operatori Pronto Intervento), giunti con un’auto medica e un’ambulanza per prestare i primi soccorsi. La 22enne, che fortunatamente non ha perso conoscenza durante l’incidente, è stata estratta dall’abitacolo e trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Eboli. Qui, dopo una serie di accertamenti clinici, i medici hanno rilevato la presenza di politraumi dovuti al violento impatto.

Nonostante la gravità dell’incidente, le condizioni della giovane, secondo fonti ospedaliere, sembrerebbero stabili, e non sarebbe in pericolo di vita. Tuttavia, la prognosi rimane riservata fino al completamento degli esami diagnostici.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine, intervenute per i rilievi del caso, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’uscita di strada della vettura. Potrebbe trattarsi di una distrazione, di una manovra improvvisa o di un problema meccanico. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi, e si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini. La strada, via Don Luigi Sturzo, è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del tratto coinvolto.

Preoccupazione tra i residenti

L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno più volte segnalato l’elevata pericolosità di via Don Luigi Sturzo, una strada che, in passato, è stata già teatro di altri incidenti stradali. La conformazione della carreggiata, unita alla scarsa illuminazione notturna, rende la circolazione particolarmente rischiosa, specialmente nelle ore notturne e con condizioni meteorologiche avverse.