Domani, mercoledì, si prevede un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni del Centro-Sud Italia, con isolate piogge e temporali. Questa situazione ha spinto la Protezione Civile a diramare un’allerta gialla per diverse aree in cinque regioni: Sardegna, Abruzzo, Campania, Puglia e Basilicata. Ecco i dettagli:

Allerta Gialla per Rischio Idraulico

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale.

Allerta Gialla per Temporali

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro.

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B.

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale.

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento.

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene.

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea.

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno.

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu.

Allerta Gialla per Rischio Idrogeologico

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale.

Sardegna: Campidano, Bacino del Tirso.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione nelle aree interessate e di seguire le indicazioni delle autorità locali.