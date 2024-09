Una terribile tragedia ha colpito la comunità pugliese. Francesco Castellaneta, 24 anni, e Greta Francone, 21 anni, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte alla periferia di Cassano delle Murge, in provincia di Bari. Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani viaggiavano a bordo di una Mercedes Cla lungo la strada provinciale 236, che collega Bari a Santeramo in Colle. L’auto è precipitata da un cavalcavia dopo aver sfondato il guardrail.

L’Incidente

L’incidente è avvenuto in circostanze drammatiche. La Mercedes sulla quale viaggiava la coppia ha improvvisamente perso il controllo e ha sfondato la protezione del cavalcavia, precipitando nel vuoto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, per Francesco e Greta non c’è stato nulla da fare. Le dinamiche esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma la notizia ha già scosso profondamente l’intera regione.

Il Cordoglio della Comunità

La notizia della morte dei due giovani ha immediatamente suscitato una forte ondata di emozione sui social network, dove amici e parenti hanno condiviso messaggi di cordoglio. Anche il sindaco di Capurso, Michele Laricchia, ha voluto esprimere pubblicamente il suo dolore e la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. In un post su Facebook, ha dichiarato:

“Con profonda tristezza e dolore, la comunità di Capurso si stringe oggi attorno alla famiglia di Francesco Castellaneta, un nostro giovanissimo concittadino, che a soli 24 anni ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale. Con lui, ha perso la vita anche la sua compagna Greta, una giovane donna di 21 anni. La perdita di due giovani vite in un modo così improvviso e ingiusto ci lascia tutti senza parole e con il cuore spezzato.”

Le parole del sindaco hanno espresso il sentimento di impotenza e commozione che ha pervaso la comunità di Capurso, dove Francesco era molto conosciuto e amato.

Un Dolore Incolmabile

In momenti come questi, la solidarietà e il calore umano diventano fondamentali, anche se non sufficienti per colmare un vuoto così grande. Il sindaco Laricchia ha concluso il suo messaggio con un pensiero di affetto per i familiari e gli amici delle vittime:

“A nome di tutta la comunità capursese, desidero rivolgere un abbraccio forte e sincero ai genitori, ai familiari, agli amici di Francesco e Greta. Non ci sono parole adeguate, ma il nostro affetto e il nostro pensiero sono con voi.”

La perdita di due giovani vite in circostanze così tragiche e inaspettate ha lasciato un segno indelebile, suscitando una riflessione profonda sulla sicurezza stradale e sulla fragilità della vita.