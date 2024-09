È scontro aperto tra Governo e opposizione sul bonus di Natale da 100 euro, destinato alle famiglie con figli e un reddito fino a 28.000 euro. La misura, annunciata dall’Esecutivo, ha provocato dure critiche da parte di Pd, M5S e Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), che lo definiscono una «mancetta discriminatoria». L’accusa principale è che il bonus sia rivolto principalmente alle coppie sposate, escludendo altre forme di famiglia riconosciute dalla legge italiana. Le opposizioni lo considerano anche «parziale», in quanto i 100 milioni di euro stanziati sarebbero insufficienti a coprire i reali bisogni delle famiglie italiane.

Bonus di Natale: Chi Ne Beneficia?

Il bonus di Natale è una misura una tantum rivolta ai lavoratori dipendenti che hanno il coniuge e il figlio fiscalmente a carico. Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, intervenuto nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, ha chiarito che il bonus sarà esteso anche alle famiglie monogenitoriali. Per quanto riguarda le coppie di fatto, Leo ha affermato che alcune di esse potranno beneficiare dell’incentivo, in particolare laddove vi è «mancanza del coniuge». Una circolare governativa dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti.

Le Critiche delle Opposizioni

Secondo le opposizioni, il bonus è discriminatorio in quanto non considera tutte le tipologie di famiglie presenti in Italia, come le coppie conviventi non sposate. Inoltre, la somma stanziata è considerata insufficiente per rispondere alle reali necessità economiche delle famiglie italiane, soprattutto in un periodo di crisi economica e inflazione. L’accusa di “mancetta” sottolinea come 100 euro per famiglia sia un intervento parziale, incapace di incidere concretamente sul sostegno alla natalità e al benessere familiare.

Altre Misure in Discussione: Regolarizzazione Fiscale

Un altro tema di dibattito riguarda un emendamento al decreto Omnibus, presentato dal senatore di Forza Italia Dario Damiani. La misura prevede che chi regolarizza la propria posizione fiscale, pagando quanto dovuto al Fisco, non sarà perseguito penalmente, salvo nei casi di frode o occultamento di rilevante entità. Questa proposta ha sollevato nuove polemiche, con l’opposizione che teme possa favorire l’evasione fiscale.

Obiettivi del Governo: Piano Strutturale di Bilancio

Parallelamente, il Governo si prepara a presentare il Piano strutturale nazionale di bilancio di medio termine a Bruxelles. La discussione in Aula è prevista per l’8-10 ottobre, momento cruciale per definire gli obiettivi economici e finanziari del Paese.

Il bonus di Natale da 100 euro è al centro di uno scontro politico che evidenzia divergenze sulle politiche di sostegno alle famiglie. Mentre il Governo cerca di estendere il beneficio, le opposizioni continuano a contestarne la parzialità e l’inefficacia, chiedendo un intervento più inclusivo e sostanziale.