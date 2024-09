Rafforzato, dalla Guardia di Finanza di Napoli, il dispositivo di controllo economico del territorio in città, nella zona di Scampia, e nella provincia, precisamente nei comuni di San Gennaro Vesuviano e Ercolano. Una decisione adottata anche alla luce delle indicazioni fornite dal Prefetto di Napoli Michele Di Bari, e tenuto conto delle premure espresse dai Sindaci nel corso di recenti Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

In particolare, a Scampia, 54 pattuglie del Gruppo Pronto impiego Napoli, in aggiunta ai servizi di ordine pubblico e vigilanza presso le Vele coordinati dalla Questura, hanno controllato complessivamente oltre 70 autoveicoli e 170 soggetti, sequestrato alcune dosi di sostanze stupefacenti con la conseguente segnalazione al prefetto di tre soggetti, fermato un giovane a bordo di un motociclo rubato e in possesso di un coltello a serramanico di 16 centimetri, sottoposto a sequestro, denunciandolo altresì per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e ricettazione.

A San Gennaro Vesuviano, 16 pattuglie della Compagnia di Ottaviano, con il supporto del Gruppo Pronto Impiego di Napoli e di un’unità cinofila, hanno controllato oltre 50 veicoli e 70 soggetti, elevando diversi verbali di contestazione al Codice della Strada e procedendo al fermo amministrativo di un veicolo, sequestrato alcune dosi di sostanze stupefacenti, con la conseguente segnalazione di 2 soggetti alla Prefettura. In alcuni esercizi commerciali del centro, inoltre, sono individuati 12 lavoratori “in nero” e segnalati 3 datori di lavoro all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, anche per l’irrogazione della c.d. maxi-sanzione, pari a un importo fino a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare.

Sempre in tale Comune sono sequestrati centinaia articoli di cartolibreria non sicuri, con segnalazione alla Camera di Commercio del titolare di una ditta individuale. A Ercolano, 21 pattuglie della Compagnia di Portici, con il supporto dei “baschi verdi” e dell’unità cinofila, hanno intensificato i controlli lungo le strade principali, tra le quali via IV Novembre, Piazza Pugliano, Corso Resina, nonché presso la stazione ferroviaria “Ercolano Scavi” e le vie di comunicazione con i centri urbani limitrofi di Portici e Torre del Greco. Nel corso dei servizi, sono controllati oltre 220 soggetti e 100 veicoli.