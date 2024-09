L’evacuazione di 286mila abitanti nel giro di 72 ore: è questo l’obiettivo ambizioso del Piano di Allontanamento Comunale per il rischio vulcanico nei Campi Flegrei, presentato recentemente in Commissione Infrastrutture del Consiglio comunale di Napoli, presieduta da Nino Simeone. Il piano sarà sottoposto all’esame del Consiglio nella prossima seduta.

Dettagli del Piano di Evacuazione

Il piano di evacuazione è destinato ai residenti della zona rossa di Napoli, che comprende i quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Soccavo e Posillipo, e parzialmente Chiaiano, Arenella, Vomero, Chiaia, San Ferdinando e Montecalvario. Questi quartieri sono identificati come aree a rischio in caso di un’eruzione vulcanica nei Campi Flegrei.

Il piano, presentato dall’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Cosenza, prevede un’evacuazione rapida che avverrà entro 48 ore dal momento dell’allarme rosso. Cosenza ha rassicurato che attualmente non c’è alcun rischio significativo di eruzione, ma ha sottolineato l’importanza di essere preparati: “I Campi Flegrei sono un’area vulcanica attiva, ma al momento siamo solo in fase di attenzione”.

Come Avverrà l’Evacuazione

Il piano stabilisce due modalità principali di evacuazione: allontanamento autonomo e allontanamento assistito. I residenti dei vari quartieri saranno indirizzati verso gate specifici di accesso alla rete stradale e al porto di Napoli.

Posillipo: i residenti saranno trasferiti via mare dalla Stazione Marittima verso la Sardegna, regione gemellata.

Fuorigrotta: gli abitanti si muoveranno via Tangenziale verso ovest.

Altri quartieri: evacuazione verso est in direzione della A1 e delle rispettive regioni gemellate.

Chiaia: i residenti si dirigeranno verso via Marina per poi proseguire fino a Salerno, dove si imbarcheranno per la Sicilia.

Pozzuoli: i residenti delle aree Pisciarelli e del lungomare raggiungeranno la Stazione Centrale di Napoli per essere trasferiti in Lombardia via treno.

Preparativi e Misure di Sicurezza

Durante la fase di preallarme, che coincide con l’emergenza nazionale, sarà garantita la circolazione gratuita sulla Tangenziale di Napoli. Questo punto è stato particolarmente sottolineato dal consigliere del M5S Salvatore Flocco, che ha richiesto un’ampia comunicazione al pubblico per rassicurare i cittadini sulla rapidità del deflusso.

Il piano prevede anche la creazione di aree di attesa all’interno della città, dove i cittadini potranno attendere l’arrivo di autobus e navette che li condurranno ai gate di evacuazione.