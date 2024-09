Una festa di compleanno ad Acerra ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando una ragazza è finita in ospedale dopo aver ingerito una pizza contenente pezzi di vetro nell’impasto. L’episodio, avvenuto durante il 19esimo compleanno di un amico, ha scatenato preoccupazione e polemiche, sollevando interrogativi sulla sicurezza alimentare.

L’Incidente Durante la Festa

La giovane vittima, ignara del pericolo, stava gustando una pizza durante i festeggiamenti, quando improvvisamente si è accorta di avere qualcosa di strano e duro tra i denti. In preda allo shock, ha sputato il boccone e ha scoperto con orrore che si trattava di un frammento di vetro. Il gesto immediato è stato quello di recarsi al pronto soccorso di Acerra, accompagnata dal padre.

I Controlli Medici

Una volta arrivata in ospedale, la ragazza è trasferita all’Ospedale del Mare, dove è sottoposta a un’indagine radiografica per verificare se avesse ingerito altri pezzi di vetro. Fortunatamente, i risultati hanno mostrato che non c’erano ulteriori frammenti nello stomaco o nell’apparato digerente, evitando conseguenze più gravi.

I medici, però, hanno raccomandato alla giovane di monitorare attentamente il suo stato di salute nelle ore successive, poiché eventuali sintomi come dolori o disturbi avrebbero richiesto ulteriori accertamenti.

La Reazione sui Social

L’episodio è diventato di pubblico dominio grazie a un post sui social media pubblicato dal padre della ragazza, che ha denunciato l’accaduto, condividendo foto e un racconto dettagliato. Nel post, ha espresso il suo sconcerto e la sua rabbia per l’accaduto, descrivendo la situazione come “gravissima”.

“Per una ragazza, ritrovarsi pezzi di vetro nel piatto, mentre sta mangiando una pizza, è un episodio increscioso che l’ha costretta a ricorrere d’urgenza al pronto soccorso”, ha scritto l’uomo.

Attesa la Risposta della Pizzeria

Mentre l’incidente ha generato grande attenzione pubblica, si attende ora la replica della pizzeria coinvolta, che potrebbe dover affrontare non solo le conseguenze legali, ma anche un grave danno alla propria immagine.

Sicurezza Alimentare: Un Problema da Affrontare

Questo episodio solleva preoccupazioni importanti riguardo alla sicurezza alimentare nei ristoranti e nelle pizzerie. La presenza di corpi estranei come il vetro in un alimento così comune e amato come la pizza mette in discussione le pratiche igieniche e di controllo qualità adottate in alcuni locali.