Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo urgente per numerosi lotti di insalata iceberg in busta a causa di un rischio di contaminazione batterica da Listeria monocytogenes. Il richiamo, pubblicato oggi sul sito del ministero, coinvolge 22 avvisi relativi a insalate di 19 diversi marchi.

Dettagli del Richiamo

I prodotti interessati sono stati venduti in molti supermercati e sono stati prodotti dall’azienda Ortoromi Società Cooperativa Agricola presso lo stabilimento di Bellizzi. L’elenco dettagliato dei lotti coinvolti è disponibile sul sito del Ministero della Salute, nella sezione «Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori».

Marchi Coinvolti

I marchi interessati dal richiamo includono:

Foglia Verde (Eurospin)

Alifresh

Centrale del Latte

Ciro Amodio

Colline Verdi

Il Castello

Il mio Orto di Eurofresh

Latte Francia

Selex

Mi Mordi

Natura è (Penny Market)

Ortofresco Pulito

Ortoromi

Polenghi

Sigma

Tornese

Torre in Pietra

Tres Bon

Vivinatura

Azioni da Intraprendere

L’invito ai consumatori è di restituire il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato per ricevere un rimborso. Il ritiro è stato disposto per prevenire eventuali rischi per la salute causati dalla Listeriosi, una malattia che può manifestarsi come gastroenterite entro poche ore dall’ingestione di cibo contaminato.

Informazioni Utili

Per maggiori dettagli sui lotti coinvolti, è possibile consultare il sito web del Ministero della Salute. Inoltre, è consigliabile monitorare eventuali sintomi e consultare un medico in caso di malessere.

Il Ministero della Salute e l’azienda produttrice stanno collaborando per garantire la sicurezza alimentare e prevenire ulteriori casi di contaminazione.