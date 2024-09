Giovedì 3 ottobre alle ore 18, presso l’Auditorium della Porta del Parco di Bagnoli, Napoli, si terrà un incontro pubblico per presentare l’esercitazione nazionale “EXE Flegrei 2024”, dedicata alla preparazione della popolazione al rischio vulcanico. L’evento, organizzato alla presenza dei vertici della Protezione Civile regionale e comunale e delle Municipalità coinvolte, illustrerà le attività previste durante l’esercitazione, che si svolgerà dal 9 al 12 ottobre. I cittadini saranno invitati a partecipare volontariamente per testare le modalità di allontanamento assistito dalle aree a rischio.

L’esercitazione ha l’obiettivo di verificare il piano di evacuazione per la popolazione residente nella zona rossa dei Campi Flegrei, in caso di allarme per una possibile eruzione. I cittadini potranno così conoscere meglio le procedure previste dal Piano nazionale di emergenza vulcanica e sperimentare le modalità di evacuazione dalle aree di attesa alle aree di incontro, secondo la pianificazione comunale e regionale.

Attività di Informazione e IT-Alert

Prima dell’esercitazione, il 5 e 6 ottobre, verranno allestiti gazebo informativi in alcune delle Municipalità interessate, per sensibilizzare e informare la popolazione sulle modalità operative dell’esercitazione e sulle norme di sicurezza in caso di emergenza vulcanica.

Venerdì 11 ottobre, alle 17:00, sarà testato anche il sistema di allarme pubblico IT-alert, che invierà un messaggio a tutti coloro che si troveranno sul territorio della Campania. Questo strumento rappresenta un’importante innovazione nella gestione delle emergenze, permettendo una comunicazione rapida ed efficace con la popolazione in caso di pericolo.

L’esercitazione “EXE Flegrei 2024” rappresenta un momento cruciale per mettere alla prova e migliorare i piani di allontanamento e gestione del rischio, oltre a rafforzare la consapevolezza dei cittadini sulle procedure da seguire in caso di un evento vulcanico ai Campi Flegrei.