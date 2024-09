L’INPS ha annunciato la sospensione delle prestazioni collegate al reddito per il 2020, a causa della mancata presentazione dei redditi da parte di alcuni pensionati e questo potrebbe portare alla revoca delle pensioni INPS, se non viene risolta in tempo. I pensionati coinvolti devono comunicare i propri redditi all’INPS, seguendo le normative vigenti, per evitare conseguenze economiche.

La Sospensione delle Prestazioni e le Trattenute

La sospensione è stata accompagnata da una trattenuta del 5% dell’importo pensionistico lordo nei mesi di agosto e settembre 2024, come ultimo sollecito per la presentazione dei redditi. Tuttavia, per le pensioni inferiori a 1.000 euro, non sono previste trattenute.

Pensioni INPS: Come Evitare la Revoca

Se i pensionati non presentano la dichiarazione dei redditi entro il termine previsto, l’INPS procederà alla revoca delle prestazioni collegate al reddito. Per evitare questo rischio, è necessario inviare una domanda di ricostituzione della pensione, che includa i redditi dal 2020 al 2024. Questo permette all’INPS di correggere eventuali errori e di ripristinare gli importi dovuti, compresi gli arretrati.

Scadenze Importanti per i Pensionati

La data chiave per la comunicazione dei dati reddituali all’INPS è il 15 settembre di ogni anno. Oltre questa data, la mancata comunicazione dei redditi comporterà la revoca delle pensioni INPS per l’anno successivo. Questo termine riguarda principalmente i pensionati che ricevono prestazioni legate ai redditi, come:

Pensioni integrate al minimo

Prestazioni legate all’invalidità

Assegno sociale o pensione sociale

In caso di ritardi, i pensionati possono comunque risolvere la situazione attraverso la ricostituzione della pensione, purché entro 60 giorni dalla sospensione da parte dell’INPS.

La revoca delle pensioni INPS è una misura estrema che può essere evitata seguendo attentamente le scadenze e inviando la dichiarazione dei redditi nei tempi stabiliti. Prima della revoca c’è però la sospensione a cui bisogna fare attenzione. Mantenere una corretta comunicazione con l’INPS è fondamentale per evitare trattenute o la perdita delle prestazioni collegate al reddito.