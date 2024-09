Il pagamento delle pensioni INPS di ottobre 2024 sarà effettuato sia da Poste Italiane che dalle banche a partire da martedì 1° ottobre 2024, da calendario il primo giorno bancabile del mese. Questo garantirà ai pensionati di ricevere gli importi senza ritardi, a differenza di quanto accaduto nel mese di settembre.

Le pensioni INPS, come anche quella di ottobre, sono un beneficio previdenziale erogato a coloro che soddisfano specifici requisiti di età e contributi e secondo un preciso calendario. Per la pensione di vecchiaia, nel 2024 è necessario avere 67 anni di età con almeno 20 anni di contributi. La pensione anticipata, invece, richiede 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica.

Rimborso IRPEF con il Cedolino di Ottobre 2024 delle pensioni in calendario

I pensionati che non hanno ancora inviato il modello 730 per la dichiarazione dei redditi potrebbero ricevere il rimborso IRPEF con il cedolino di ottobre 2024. Questo rimborso consiste nella restituzione di somme spettanti per detrazioni fiscali, come spese mediche o per invalidità, accumulate nell’anno precedente.

L’importo del rimborso può variare in base alle detrazioni applicabili e dipende dalla tempestività con cui la dichiarazione dei redditi è presentata. Se la dichiarazione è stata inviata in ritardo, i tempi di attesa per il rimborso potrebbero allungarsi.

Come Consultare il Cedolino della Pensione di Ottobre 2024 e visionare il calendario

Per verificare il cedolino della pensione di ottobre 2024, sarà necessario accedere all’area riservata INPS. Se il cedolino non è ancora disponibile, non è motivo di preoccupazione: l’INPS aggiornerà i dati a breve. Puoi trovare dettagli su come visualizzare il cedolino in autonomia consultando le risorse disponibili sul sito INPS o seguendo una guida passo-passo.

Il mese di ottobre 2024 porterà quindi non solo la regolare erogazione degli assegni pensionistici, ma anche possibili rimborsi per coloro che hanno presentato il modello 730 insieme alle pensioni, basta consultare il calendario.