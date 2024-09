Nel mese di Ottobre 2024, numerosi beneficiari di prestazioni INPS come pensioni, disoccupazione Naspi, assegno unico, assegno di inclusione e trattamento integrativo (ex Bonus Renzi) attendono l’accredito dei pagamenti. Ecco un calendario dettagliato delle date di erogazione, basato sulle indicazioni fornite dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

1. Pagamento Pensioni Ottobre 2024

Il pagamento delle pensioni di Ottobre 2024 sarà disponibile a partire dal 1° ottobre 2024. I pensionati potranno ritirare la pensione presso gli uffici di Poste Italiane o tramite accredito in banca.

Inoltre, alcuni pensionati potrebbero ricevere il tanto atteso rimborso fiscale 2024, rendendo l’importo complessivo più elevato. Altri, invece, dovranno attendere la pensione di novembre per ricevere eventuali somme aggiuntive.

2. Pagamento Naspi Ottobre 2024

La disoccupazione Naspi viene pagata mensilmente per i 30 giorni precedenti. I pagamenti relativi a Settembre 2024 inizieranno ad essere accreditati dal 9 ottobre 2024, con conclusione entro il 15 ottobre 2024. Per ricevere correttamente la Naspi, è importante rispettare le procedure di comunicazione con l’INPS e il centro per l’impiego.

3. Trattamento Integrativo (ex Bonus Renzi) Ottobre 2024

Il trattamento integrativo di importo massimo pari a 100 euro, erogato anche ai disoccupati in Naspi e Dis-Coll, sarà accreditato dal 14 ottobre 2024. Si tratta di un bonus riconosciuto ai lavoratori dipendenti e a chi percepisce la Naspi con un reddito inferiore a determinati limiti.

4. Assegno Unico Ottobre 2024

L’assegno unico universale di ottobre 2024 sarà accreditato nelle seguenti date:

Dal 16 al 18 ottobre 2024 per i beneficiari abituali;

Dal 23 al 31 ottobre 2024 per chi ha presentato la domanda a settembre.

L’assegno unico ha sostituito gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per i figli a carico, ed è rivolto a famiglie con figli fino a 21 anni.

5. Assegno di Inclusione (ADI) Ottobre 2024

Il primo pagamento dell’assegno di inclusione (ADI) per chi ha presentato domanda entro il 30 settembre 2024 sarà disponibile a partire dal 14 ottobre 2024. Chi ha già ricevuto i primi pagamenti potrà visualizzare la ricarica dal 26 ottobre 2024.

L’assegno di inclusione è un sostegno per le famiglie a basso reddito e sostituisce il Reddito di Cittadinanza. Gli importi possono variare in base alla composizione del nucleo familiare e le disposizioni INPS.

6. Carta Acquisti Ottobre 2024

La Carta Acquisti, destinata a persone in condizioni di difficoltà economica, continuerà ad essere ricaricata nel mese di ottobre. Le date possono variare, quindi è consigliabile verificare il saldo direttamente tramite l’App INPS o presso gli uffici postali.

Come Verificare le Date dei Pagamenti INPS

Le date di accredito possono variare leggermente per ogni beneficiario. È possibile verificare la propria situazione personale accedendo al fascicolo previdenziale del cittadino tramite il sito INPS o utilizzando l’App INPS, dove troverete tutte le informazioni sui pagamenti INPS, lo stato delle domande e i cedolini mensili. L’accesso ai servizi online avviene tramite SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Nel mese di ottobre 2024, i pagamenti INPS di pensioni, disoccupazione Naspi, assegno unico e assegno di inclusione seguiranno un calendario preciso. Verificare regolarmente il proprio fascicolo previdenziale può evitare sorprese e consentire di pianificare meglio la gestione dei pagamenti.