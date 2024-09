Ieri, tra le 14:00 e le 15:00, la funicolare di Capri, che collega la celebre Piazzetta a Marina Grande, ha subito un arresto temporaneo a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il servizio è interrotto per garantire la sicurezza dei passeggeri, provocando non pochi disagi per chi viaggiava in quel momento.

Cosa è successo?

A causa di un improvviso peggioramento del tempo, la funicolare è stata costretta a fermarsi. Il personale ha agito tempestivamente per evitare eventuali pericoli, facendo scendere tutti i passeggeri a bordo. Fortunatamente, non si sono verificati feriti, ma gli utenti hanno dovuto affrontare il disagio di percorrere a piedi il tratto che porta alla stazione di Marina Grande.

Disagi per i turisti e i residenti

Anche se non ci sono state conseguenze gravi, il fermo della funicolare ha creato ritardi e difficoltà, soprattutto per i turisti che contavano su questo mezzo per raggiungere la parte bassa dell’isola. Essendo la funicolare uno dei principali collegamenti tra il cuore di Capri e il porto, la sua temporanea sospensione ha richiesto a molti di proseguire il tragitto a piedi, affrontando così il maltempo.

Ripristino del servizio

Il malfunzionamento è risolto senza gravi complicazioni, e la funicolare ha ripreso il suo regolare funzionamento una volta che le condizioni meteo sono migliorate. Tuttavia, l’incidente ha sollevato qualche preoccupazione tra i frequentatori abituali, soprattutto per la frequenza di questi stop durante condizioni atmosferiche avverse.