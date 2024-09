Una tragica fatalità ha scosso la comunità di Pace del Mela, nel Messinese, dove un giovane di 27 anni, Salvatore Fabio, ha perso la vita durante una battuta di caccia in compagnia del padre. L’incidente è avvenuto nella frazione Serro di San Pier Niceto. Secondo le prime ricostruzioni, un colpo accidentale è partito dal fucile del padre, raggiungendo il giovane alla testa e uccidendolo sul colpo.

Dinamica dell’Incidente

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno riferito che l’incidente è avvenuto in un terreno di famiglia, dove padre e figlio si trovavano da soli al momento della tragedia. Il fucile da cui è partito il colpo fatale era legalmente detenuto dal padre della vittima, come confermato dalle autorità. Le circostanze fanno propendere per un tragico incidente, ma gli inquirenti non escludono alcuna pista, e l’indagine prosegue sotto la supervisione della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto.

Indagini in Corso

Gli uomini dell’Arma stanno approfondendo i dettagli dell’accaduto, raccogliendo testimonianze e verificando le condizioni in cui si trovava l’arma al momento del fatto. L’episodio ha lasciato sgomenti i familiari e i conoscenti della vittima, gettando un’ombra di dolore su una giornata che doveva essere di svago.

Una Comunità Sconvolta

La notizia ha scosso profondamente la piccola comunità di Pace del Mela, che si stringe attorno alla famiglia di Salvatore Fabio. Le battute di caccia, tradizionalmente vissute come momenti di condivisione tra generazioni, si sono trasformate in un dramma irreparabile, lasciando un vuoto incolmabile.