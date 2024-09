Continua senza sosta l’attività di controllo volta al contrasto delle illegalità perpetrate intorno al fenomeno dell’immigrazione. Nella maggior parte dei casi tra, le irregolarità riscontrate, come costante vi è il sovraffollamento negli appartamenti, oltre alle irregolarità o mancanza di documenti degli occupanti e carenze igienico sanitari.

Ed è proprio in merito alla problematica sovraffollamento che da oggi alla richiesta anagrafica di residenza e/o ospitalità è da allegare un integrazione che consiste in un’impegnativa tra locatore e locatario da concordare alla stipula del contratto.

Tale modulistica è pubblicata al sito istituzionale e va presentata all’ufficio protocollo .

Cosa prevede?

Il modulo prevede che le parti si impegnino a dare effettiva comunicazione degli occupanti rispettando il numero massimo consentito dal documento di idoneità alloggiativa .

È ancora previsto che, qualora fosse riscontrato un numero superiore di occupanti nel corso del tempo, si proceda alla risoluzione del contratto dandone anche repentina comunicazione all’ufficio anagrafe.

A cosa serve ?

Ha sicuramente una valenza multipla. In primis al contrasto del sovraffollamento abitativo e in secondo luogo ha anche come obiettivo quello di venire incontro ai lacatori che spesso ignorano quanti occupanti siano presenti all’interno dell’immobile incappando in spiacevoli sanzioni.

Come ha sottolineato il Sindaco Donnarumma: “I controlli, le multe e le ordinanze di sgombero, finanche le confische, diverranno sempre più frequenti. Prevenire è l’unico modo per assicurarsi che le norme siano rispettate e che si scongiurino ulteriori costi tra verbali di inottemperanza e lavori di ripristino delle norme igienico sanitarie”.

Un’attività che non trova battute d’arresto quella del Desc, che pezzo dopo pezzo, controllo dopo controllo, punta a scardinare quello che è un vero è proprio business orbitante intorno ai migranti, un giro di illegalità che vede coinvolti cittadini stranieri e non, che soprattutto lede la dignità umana e il decoro di una Città.