Un drammatico episodio si è consumato nella notte a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. In una villetta monofamiliare situata in via Anzio, padre, madre e figlio sono stati trovati morti con evidenti ferite da armi da taglio. La scoperta è fatta dai Carabinieri, allertati dal 118 su segnalazione dell’unico sopravvissuto della famiglia, il figlio diciassettenne. Le vittime sono un uomo di 51 anni, una donna di 49, e il loro figlio di 12 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi principale degli inquirenti è che si tratti di una strage familiare, esclusa la possibilità di una rapina finita in tragedia.

Il figlio diciassettenne, attualmente sotto interrogatorio in caserma, avrebbe raccontato agli investigatori di essersi svegliato intorno all’una di notte, allarmato dalle urla provenienti dalla stanza accanto. Secondo il suo racconto, il padre avrebbe colpito a morte la madre e il fratellino. A quel punto, il ragazzo avrebbe reagito uccidendo il padre. Tuttavia, la sua versione è ancora oggetto di verifiche, soprattutto perché non presenta segni di colluttazione, elemento che getta ombre sulla dinamica riportata.

Indagini in Corso

Gli inquirenti stanno ora cercando di chiarire i contorni di questa terribile vicenda. I rilievi della scientifica sono in corso nella villetta, alla ricerca di elementi che possano confermare o smentire il racconto del giovane. Gli investigatori stanno valutando tutte le possibili piste, sebbene l’ipotesi di una strage familiare senza interventi esterni rimanga quella più accreditata.

I vicini di casa, interrogati dai Carabinieri, hanno descritto la famiglia come tranquilla, benestante e senza apparenti problemi. Nessuno avrebbe sentito rumori o urla nella notte, un dettaglio che potrebbe complicare ulteriormente le indagini.