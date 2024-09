Il Visioni Vesuviane Cinema Fest è pronto a illuminare il suggestivo Palazzo Mediceo di Ottaviano, trasformandolo quindi in un punto d’incontro per appassionati di cinema e cultura. Organizzato da ACT Production in collaborazione con il Comune di Ottaviano, l’evento si svolgerà dal 4 al 6 settembre, offrendo un programma intenso e variegato che promette di essere una vera e propria “porta sul mondo” per chiunque ami il cinema e le storie che racconta.

Giornata Inaugurale: Un Incontro di Storie e Cultura

Il festival prenderà ufficialmente il via domani, 4 settembre, alle ore 17:00. La cerimonia inaugurale vedrà la partecipazione del sindaco di Ottaviano, Biagio Simonetti, e dell’assessore agli eventi, Angelo Alterio. A seguire, il direttore artistico del festival, Luca Capacchione, insieme al consigliere delegato alla Cultura del Comune di Ottaviano, Fiorella Saviano, presenteranno il libro “C’è Ancora Tempo: Storie di Donne che Resistono” di Paolo Miggiano. Questo libro offre uno sguardo intenso sulle vite di donne che hanno affrontato sfide immense con coraggio e determinazione, un contributo prezioso alla riflessione su importanti tematiche sociali.

Incontro con Artisti: Esperienze dal Mondo del Cinema e del Teatro

La serata proseguirà alle ore 19:00 con un incontro speciale con Walter Lippa e Pamela Formisano, due artisti che hanno fatto del teatro e del cinema la loro vita. Durante l’incontro, Lippa e Formisano condivideranno con il pubblico le loro esperienze, offrendo uno sguardo dietro le quinte delle loro carriere artistiche e dei progetti a cui hanno lavorato.

Un Festival Imperdibile per gli Amanti del Cinema

Il Visioni Vesuviane Cinema Fest si preannuncia come un appuntamento imperdibile, non solo per gli amanti del cinema, ma anche per chi è interessato alla cultura e alle storie che possono ispirare e cambiare prospettive. Con un programma che unisce presentazioni di libri, incontri con artisti e la proiezione di opere cinematografiche, il festival offre un’opportunità unica per immergersi in un mondo di visioni e racconti.