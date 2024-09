Ore di paura a Sarno, in provincia di Salerno, dove nella notte circa 40 persone sono evacuate dalla zona di via Mortaro a causa del rischio idrogeologico, poi per fortuna rientrata in giornata. Gli abitanti hanno rivissuto l’incubo della catastrofica alluvione del 1998, che segnò profondamente la comunità. A scopo precauzionale, il sindaco Francesco Squillante ha disposto l’evacuazione e ha ospitato i residenti presso la palestra della scuola Amendola.

Le aree più colpite sono state quelle del centro storico e della zona pedemontana, dove lo scivolamento di fango e detriti ha causato criticità, soprattutto nei pressi della casa comunale. Il sindaco ha rassicurato i cittadini: “Sono stato con le famiglie, stiamo facendo tutto il possibile per ridurre i disagi e lavoriamo a sopralluoghi e interventi nella zona del Saretto e in altre aree interessate.”

Le operazioni di rimozione del fango proseguono senza sosta, con le squadre di soccorso impegnate a ripristinare la normalità.

Problemi anche nel resto della provincia: a Paestum, l’esondazione di un torrente ha causato allagamenti di strade, cantine e garage, mentre a Salerno e Pontecagnano, i vigili del fuoco sono impegnati per prosciugare scantinati e sottopassi invasi dall’acqua.