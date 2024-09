Un drammatico episodio di violenza ha scosso la tranquilla cittadina di Vico Equense, dove un uomo di 50 anni è stato ferito gravemente a colpi di coltello durante una lite scoppiata per motivi futili. Il responsabile, un operatore del servizio ambulanze di 41 anni, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e porto illegale di armi.

L’accaduto

L’episodio si è verificato in pochi istanti in via Nicotera, una strada centrale del comune di Vico Equense. I due uomini coinvolti si conoscevano e pare che abbiano iniziato a litigare, forse per futili motivi. Il diverbio, dapprima verbale, è rapidamente degenerato fino a trasformarsi in una colluttazione violenta. Il 41enne ha estratto un coltello a serramanico e ha colpito più volte la vittima, ferendola gravemente al collo e al torace.

I soccorsi e l’intervento delle autorità

L’allarme è stato lanciato immediatamente tramite il 112. I Carabinieri della stazione di Vico Equense, insieme ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Sorrento, sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’aggressione, ma l’aggressore si era già dato alla fuga. Dopo una breve ricerca, i militari sono riusciti a catturare l’uomo, che si era nascosto all’interno di un portone nei pressi della scena del crimine. L’arma, un coltello ancora sporco di sangue, è stata trovata e sequestrata.

Condizioni della vittima

L’uomo ferito, un commerciante del luogo, è stato soccorso e trasferito d’urgenza presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. A causa della gravità delle ferite, è stato successivamente trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli, dove resta ricoverato in prognosi riservata.

L’arresto dell’aggressore

Il 41enne incensurato è stato posto in stato di fermo e si trova ora in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli del litigio e le circostanze che hanno portato a un gesto tanto estremo. Al momento, le motivazioni che hanno scatenato l’aggressione rimangono ancora sconosciute.

Un episodio che scuote la comunità locale

L’accoltellamento ha scosso profondamente la cittadina di Vico Equense, normalmente caratterizzata da un ambiente tranquillo. La vicinanza tra l’aggressore e la vittima e la violenza dell’episodio hanno suscitato preoccupazione e sgomento tra i residenti. Molti si interrogano su cosa possa aver causato un’escalation così rapida e violenta tra i due uomini, noti nella comunità.