Un tragico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Orta di Atella, in provincia di Caserta, dove un operaio di 60 anni ha perso la vita. Antonio Bernando, originario del Beneventano, è morto schiacciato da un cancello industriale presso lo stabilimento ‘Le delizie del Sud’.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mentre Bernando stava chiudendo il cancello del capannone. Secondo le prime ricostruzioni, il cancello avrebbe ceduto improvvisamente, travolgendo l’uomo e provocando la sua morte sul colpo.

Indagini in Corso

La Procura di Napoli Nord ha immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul posto di lavoro. È stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima, che è stato trasferito presso l’ospedale di Giugliano in Campania.

Sicurezza sul Lavoro in Italia

Questo tragico episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza sul lavoro, un tema delicato e di grande importanza in Italia. Gli incidenti mortali sui luoghi di lavoro continuano purtroppo a verificarsi, sottolineando la necessità di rafforzare le misure preventive e di controllo.