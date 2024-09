Nel 2024, i Comuni italiani si preparano a distribuire 1.330.000 Carte Spesa “Dedicata a Te”, una misura introdotta dal Governo Meloni nel 2023 per sostenere le famiglie meno abbienti. Questa iniziativa è stata rafforzata rispetto all’anno precedente, con un aumento sia dell’importo della carta che della platea di beneficiari.

Cosa Cambia con la Carta Spesa “Dedicata a Te” nel 2024?

Rispetto al 2023, la Carta Spesa “Dedicata a Te” ha subito alcune modifiche significative:

Importo Incrementato: L’importo della carta è passato da 382,50 a 500 euro.

Lista Prodotti: La lista dei prodotti acquistabili si è allungata, includendo generi alimentari e carburanti, o in alternativa, abbonamenti ai mezzi pubblici.

Maggiore Platea: Ci sono 30.000 carte in più disponibili rispetto all’anno precedente, con un totale di 1.330.000 carte da distribuire.

Requisiti per Ottenere la Carta “Dedicata a Te”

I requisiti per ottenere la Carta Spesa nel 2024 rimangono sostanzialmente invariati rispetto all’anno scorso. Per essere selezionati, è necessario:

ISEE fino a 15.000 euro.

Composizione Familiare: Famiglie composte da almeno 3 componenti (in alcuni casi, ne bastano 2).

Residenza: Essere iscritti all’anagrafe comunale e risiedere in Italia.

Non Beneficiare di Altri Sussidi: Non ricevere altri sussidi statali per il sostegno del reddito o l’inclusione sociale, come NASpI, DIS-COLL, disoccupazione agricola, Assegno di Inclusione, CIG, Carta Acquisti, ecc.

Distribuzione delle Carte nei Comuni

La distribuzione delle carte è stata decisa dal Ministero dell’Agricoltura e segue criteri basati sulla popolazione residente e sulla differenza tra il reddito medio del Comune e quello nazionale.

Dedicata a Te a ogni Comune quante?

Napoli: 32.698 carte

Roma: 31.058 carte

Palermo: 21.346 carte

Milano: 15.313 carte

Catania: 12.271 carte

Torino: 9.553 carte

Giugliano in Campania (NA): 7.010 carte

Messina: 6.757 carte

Genova: 6.327 carte

Taranto: 5.677 carte

Consulta l’Elenco Completo

L’elenco completo delle carte assegnate a ogni Comune è contenuto nell’Allegato 2 al Decreto Ministeriale del 4 giugno 2024. In alcuni Comuni, il numero di carte è molto limitato, con 23 Comuni che dispongono di una sola carta da assegnare.

La Carta Spesa “Dedicata a Te” rappresenta un importante sostegno per le famiglie italiane in difficoltà economica. Anche se i requisiti non sono cambiati rispetto all’anno scorso, l’aumento delle carte disponibili potrebbe ampliare la platea dei beneficiari. Tuttavia, è essenziale ricordare che la disponibilità delle carte è limitata e varia in base al Comune di residenza.

Assicurati di verificare i requisiti e controllare se il tuo Comune è tra quelli con un maggior numero di carte disponibili.