Un grave episodio di violenza ha scosso la cittadina di Pagani la scorsa notte, quando almeno venti colpi d’arma da fuoco sono esplosi in via Migliaro, in un raid che sembra avere chiari connotati intimidatori. L’attacco pare fosse diretto a un uomo già noto alle forze dell’ordine, ex gestore di un’attività di rivendita auto nella stessa città.

Il Ritrovamento dei Colpi

Il proprietario dell’abitazione si è accorto della raffica di proiettili solo nella mattinata successiva all’accaduto. I colpi hanno danneggiato due automobili in sosta e colpito vari punti della proprietà, con i proiettili esplosi probabilmente da una certa distanza, all’esterno del cancello di recinzione.

Indagini in Corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e la scientifica, per avviare le indagini e raccogliere prove che potrebbero chiarire le circostanze dell’episodio. Il proprietario dell’abitazione sarà ascoltato nelle prossime ore dagli investigatori, che sperano di ottenere informazioni utili per ricostruire i fatti. Al momento, non si esclude alcuna pista, spaziando dall’avvertimento criminale a possibili motivi di carattere privato, con un occhio rivolto anche a contesti di criminalità organizzata.

Operazione delle Forze dell’Ordine

L’episodio avviene pochi giorni dopo un’importante operazione ad alto impatto condotta dalle forze dell’ordine a Pagani e in altre zone della città di Sant’Alfonso, durante la quale sono stati sequestrati munizioni, denaro e altro materiale di interesse investigativo. Gli inquirenti stanno anche analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze per comprendere meglio i dettagli del raid.