A partire da oggi, lunedì 9 settembre, ha inizio la distribuzione della Carta Dedicata a Te 2024, una nuova misura di supporto economico destinata ai nuclei familiari residenti in Italia. Questo contributo, del valore massimo di 500 euro, mira ad alleviare le difficoltà economiche causate dall’inflazione e dalla diminuzione del reddito disponibile.

Chi può beneficiare della Carta Dedicata a Te?

La Carta Dedicata a Te è rivolta alle famiglie con almeno tre componenti e con un Isee non superiore a 15.000 euro. I beneficiari riceveranno una carta elettronica di pagamento prepagata e ricaricabile, fornita da Poste Italiane attraverso la controllata Postepay.

Come si riceve la carta?

Le carte saranno distribuite agli uffici postali abilitati dopo che i beneficiari riceveranno una comunicazione ufficiale dal proprio Comune di residenza. Una volta ritirata, la carta sarà operativa e l’accredito del contributo sarà disponibile da settembre 2024.

Coloro che hanno già ricevuto la carta nel 2023 non dovranno ritirarla di nuovo: la ricarica avverrà automaticamente una volta che il nuovo documento sarà attivato.

Dove ritirare la carta

La carta può essere ritirata presso qualsiasi ufficio postale, indipendentemente dalla residenza del beneficiario. L’elenco completo degli uffici postali è disponibile sul sito di Poste Italiane o tramite l’applicazione alla sezione “Cerca ufficio postale e prenota”.

Requisiti per il ritiro

Per ritirare la carta, è necessario presentare la comunicazione ricevuta dal Comune, che collega il codice fiscale del beneficiario al codice identificativo della carta assegnata. Il ritiro può essere effettuato anche da un soggetto terzo delegato, purché in possesso di documentazione legale appropriata (procura generale, speciale, o altro atto giuridico).

Attivazione e utilizzo della Carta Dedicata a Te

L’importo caricato sulla carta è di 500 euro e la sua attivazione richiede di effettuare un primo pagamento entro il 16 dicembre 2024. Le somme accreditate devono essere spese entro e non oltre il 28 febbraio 2025. La mancata attivazione entro la scadenza comporta la perdita del beneficio economico.

Questa misura, decisa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste insieme ad altri ministeri, si pone l’obiettivo di fornire un aiuto concreto alle famiglie più bisognose in un momento di forte pressione economica.

Come utilizzare la carta

La Carta Dedicata a Te può essere utilizzata per acquistare beni alimentari, carburante, e servizi di trasporto pubblico, offrendo un supporto diretto per le spese quotidiane.

Per ulteriori informazioni o per verificare la propria idoneità al contributo, è possibile consultare il sito ufficiale di Poste Italiane o rivolgersi al proprio Comune di residenza.