Le misure di sostegno alle famiglie, come il Bonus Figli, sono fondamentali, ma spesso portano con sé aggiornamenti e scadenze che possono generare confusione. Uno degli incentivi più richiesti e apprezzati, il Bonus Asilo Nido, richiede particolare attenzione per chi ne usufruisce. Infatti, copre solo il periodo da settembre a dicembre 2024, e per continuare a beneficiarne nel 2025, sarà necessario presentare una nuova domanda. Vediamo tutti i dettagli e cosa c’è da sapere.

Cos’è il Bonus Asilo Nido

Il Bonus Asilo Nido è un’agevolazione erogata dall’INPS e destinata al pagamento delle rette per l’asilo nido, una misura di grande aiuto per i genitori con figli piccoli. Il bonus varia in base alla fascia ISEE della famiglia e può coprire una parte significativa delle spese educative, permettendo alle famiglie di ridurre i costi associati all’infanzia.

Copertura da Settembre a Dicembre 2024

Al momento, accedendo al portale dell’INPS per presentare la domanda relativa all’anno scolastico 2024/2025, è possibile richiedere il bonus solo per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024. Questa limitazione temporale potrebbe sorprendere molti richiedenti, che dovranno presentare una nuova domanda per i mesi successivi.

Nuova Domanda Necessaria per Gennaio 2025

Per poter usufruire del Bonus Asilo Nido anche nel 2025, i genitori dovranno ripetere il procedimento di richiesta. Non è infatti possibile presentare un’unica domanda valida per l’intero anno scolastico. Le richieste per il bonus del 2025 potranno essere presentate, presumibilmente, a partire da febbraio, come accaduto negli anni precedenti, anche se le date ufficiali verranno confermate dall’INPS in seguito.

Le tempistiche specifiche dipendono dagli aggiornamenti normativi e dalle comunicazioni ufficiali dell’INPS. In genere, la finestra per la richiesta si estende fino al 31 dicembre dell’anno di competenza, garantendo il rimborso anche per i mesi di gennaio e successivi.

Requisiti e Documentazione

Per accedere al Bonus Asilo Nido, oltre alla nuova domanda, è essenziale ricordare che:

ISEE: L’importo del bonus varia in base alla soglia ISEE del nucleo familiare. Le famiglie con un reddito ISEE più basso possono ricevere un contributo più elevato rispetto a quelle con redditi più alti.

Documentazione: È obbligatorio presentare tutta la documentazione necessaria che attesti le spese sostenute per le rette del nido. Questo include le ricevute o fatture emesse dall’asilo, che devono essere caricate sul portale INPS al momento della domanda o nelle fasi successive.

Rimborsi e scadenze: I rimborsi sono calcolati e versati in base ai mesi effettivamente frequentati e alle rette pagate. Per ottenere il rimborso, è fondamentale che la documentazione sia completa e correttamente inviata.

Cosa Aspettarsi nel 2025?

Al momento non ci sono conferme ufficiali su eventuali modifiche al Bonus Asilo Nido per il 2025. Tuttavia, è importante tenersi informati attraverso il portale INPS e i canali ufficiali, in quanto potrebbero esserci aggiornamenti riguardo agli importi erogati o ai requisiti ISEE. Le modifiche potrebbero influire sull’ammontare del contributo, soprattutto per le fasce di reddito medio-basse.