Con l’inflazione in costante crescita, le famiglie italiane devono fare i conti con l’aumento delle spese, soprattutto per quanto riguarda l’educazione e la cura dei figli, ma in aiuto arriva un nuovo bonus. Per rispondere a queste esigenze, il Governo ha introdotto un nuovo Bonus Figli, ma è importante agire rapidamente: la scadenza per fare domanda è imminente e restano solo pochi giorni per approfittare di questa opportunità.

Cosa Prevede il Nuovo Bonus Figli?

Il nuovo Bonus Figli è destinato a supportare le famiglie nella gestione delle spese scolastiche, con un’attenzione particolare al servizio di refezione scolastica. Questo aiuto economico è suddiviso in base alle fasce di reddito ISEE, garantendo un sostegno mirato alle famiglie con maggiori difficoltà finanziarie.

Le Fasce ISEE e i Contributi Previsti

Il Comune di Massafra ha recentemente annunciato l’apertura delle iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno accademico 2024-2025, introducendo un sistema di suddivisione delle quote contributive basato su cinque fasce ISEE:

ISEE fino a 3.000 euro: Esenzione totale dal pagamento dei buoni pasto, ISEE da 3.001 a 10.000 euro: Contributo di 2,50 euro per ogni pasto, ISEE da 10.001 a 20.000 euro: Contributo di 3,50 euro per ogni pasto, ISEE da 20.001 a 40.000 euro: Contributo di 4,00 euro per ogni pasto.

ISEE superiore a 40.000 euro: Contributo di 4,50 euro per ogni pasto.

Riduzioni per Famiglie con Più Figli

Le famiglie con più figli iscritti al servizio di refezione scolastica beneficeranno di una riduzione delle tariffe. In particolare, il secondo e il terzo figlio godranno di una tariffa ridotta del 50%, alleviando ulteriormente il carico economico per le famiglie numerose.

Come Fare Domanda

Per accedere al Bonus Figli, è necessario iscriversi tramite la piattaforma online messa a disposizione dal Comune di Massafra. È fondamentale regolarizzare eventuali pagamenti in sospeso degli anni scolastici precedenti, poiché la mancata regolarizzazione escluderà la famiglia dall’accesso alle agevolazioni per l’anno scolastico 2024-2025.

Il Nuovo Bonus Figli rappresenta un’importante opportunità per le famiglie italiane di ridurre le spese scolastiche, ma è essenziale agire subito. Con pochi giorni a disposizione per fare domanda, è consigliabile verificare la propria fascia ISEE e procedere all’iscrizione quanto prima per assicurarsi di non perdere questo sostegno fondamentale.