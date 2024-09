In questo 2024 arrivano importanti novità sui calcoli delle pensioni e le modalità di accesso. Molti si chiedono a che età sia possibile andare in pensione e quali siano i requisiti da rispettare per usufruire delle diverse agevolazioni. In particolare, ci sono nuove regole per il calcolo contributivo che influenzeranno la pensione anticipata.

Pensioni 2024: le principali agevolazioni e novità

Nel 2024, ci sono diverse opzioni per accedere alla pensione anticipata, tra cui:

Opzione Donna: permette alle donne di anticipare l’uscita dal lavoro, considerando il numero di figli come “sconto” sull’età pensionistica.

Ape Sociale: riservata a chi svolge lavori gravosi o ha determinati requisiti sociali, come assistenza a familiari disabili.

Quota 103: consente di andare in pensione se si sommano almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi.

Sconti per gli invalidi civili e per i lavoratori precoci, ovvero coloro che hanno iniziato a lavorare in giovane età e accumulato molti anni di contributi.

Lavori usuranti: chi ha svolto lavori pesanti per almeno 7 anni ha diritto a una pensione anticipata.

Nuovi calcoli delle pensioni: come funziona?

Per il 2024, il calcolo delle pensioni si basa principalmente sull’anzianità contributiva. La Legge di Bilancio 2024 stabilisce che l’accesso alla pensione anticipata è possibile con:

42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini

41 anni e 10 mesi per le donne

Il trattamento pensionistico decorre dopo 3 mesi dal raggiungimento di questi requisiti.

Per i dipendenti pubblici assunti dopo il 1° gennaio 1996, la pensione anticipata può essere richiesta con un’anzianità contributiva minima di 20 anni, ma solo al raggiungimento dei 64 anni d’età.

Quando conviene andare in pensione anticipata?

In molti casi, accedere alla pensione anticipata può comportare una riduzione dell’importo mensile percepito, poiché si basa sul calcolo contributivo. È quindi fondamentale valutare attentamente la convenienza di uscire dal lavoro in anticipo.

Per capire meglio la propria situazione, è consigliabile rivolgersi a un CAF o a un consulente previdenziale, che potrà analizzare nel dettaglio i contributi accumulati e le opzioni disponibili.

Le novità sui calcoli delle pensioni per il 2024 offrono diverse opportunità di pensionamento anticipato, ma è importante conoscere i propri diritti e valutare i vantaggi e gli svantaggi di ogni opzione. Con regole più flessibili per alcune categorie di lavoratori e requisiti che variano in base agli anni di contributi, ogni situazione deve essere esaminata attentamente per prendere la decisione giusta.