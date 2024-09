Torre del Greco colpita ieri sera da una violenta ondata di maltempo. Intorno alle 21:00, una breve ma intensissima pioggia ha causato gravi disagi alla circolazione e alla sicurezza delle strade, in particolare nel centro storico.

L’inizio del Caos: da Pioggia Leggera a Temporale Violentissimo

Inizialmente, la pioggia è cominciata leggera, dando poco preavviso della tempesta in arrivo. Nel giro di pochi minuti, un acquazzone violentissimo ha sommerso le strade. L’intensità della pioggia è stata tale da provocare allagamenti e veri e propri fiumi d’acqua lungo le principali arterie cittadine.

Strade Allagate e Cassonetti Trascinati

Il sistema di smaltimento dell’acqua piovana non ha retto alla furia della pioggia. I tombini, già ostruiti da detriti, non sono riusciti a far defluire l’acqua, causando allagamenti che hanno invaso sia le strade che i marciapiedi. Le immagini che circolano sui social media mostrano auto e cassonetti della spazzatura trascinati via dalla corrente, un segno chiaro della forza con cui l’acqua ha colpito.

Interventi dei Vigili del Fuoco

Decine di cittadini hanno immediatamente contattato i vigili del fuoco, preoccupati per i danni e per la sicurezza. Diversi interventi sono stati effettuati nel cuore della notte, con squadre provenienti anche da Napoli che si sono unite agli sforzi per mettere in sicurezza le aree più colpite. I vigili hanno dovuto intervenire in particolare per liberare strade allagate e prosciugare cantine invase dall’acqua.

Fortunatamente, non si segnalano feriti o persone coinvolte direttamente negli allagamenti. Tuttavia, i danni materiali, soprattutto alle automobili e agli esercizi commerciali presenti lungo le strade colpite, sembrano essere significativi.

Un Sistema di Smaltimento da Rivedere?

L’evento di ieri sera ha sollevato preoccupazioni sulla gestione del sistema di smaltimento delle acque piovane a Torre del Greco. La frequenza di piogge intense negli ultimi anni potrebbe richiedere una revisione della rete fognaria e dei tombini per evitare che eventi come questo si ripetano.