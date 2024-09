Ciro Iorio, 47 anni, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Qualiano dopo un’accurata operazione di controllo anti-spaccio. L’arresto è avvenuto nel parcheggio di un centro commerciale a Giugliano, in via Santa Maria a Cubito, mentre Iorio stava parlando al telefono all’interno della sua auto.

L’Operazione di Polizia

I carabinieri stavano svolgendo un servizio di controllo mirato a contrastare il traffico di droga nella zona. Durante il pattugliamento, hanno notato una Panda in sosta con un uomo visibilmente agitato al volante. Dopo aver osservato i movimenti sospetti del conducente, hanno deciso di pedinarlo per monitorare ulteriormente la situazione.

La Panda, con Iorio a bordo, si è diretta verso il comune di Villaricca percorrendo Corso Europa. Durante il tragitto, un ragazzo in sella a uno scooter si è affiancato all’auto. I due, invece di fermarsi, hanno effettuato uno scambio rapido: il centauro ha passato delle banconote a Iorio, il quale ha ceduto un involucro in cambio. Lo scambio, avvenuto in pochi secondi, ha visto il motociclista fuggire subito dopo.

La Perquisizione e la Scoperta della Cocaina

Dopo l’azione di scambio, i carabinieri hanno fermato la Panda e hanno proceduto a una perquisizione dettagliata dell’auto. All’interno dell’abitacolo hanno trovato 17 dosi di cocaina, abilmente nascoste in un astuccio per gomme da masticare. Questo astuccio, dotato di una calamita, era occultato nel bocchettone dell’aria condizionata della plancia centrale, sopra lo stereo.

Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche 275 euro, presunti proventi dell’attività di spaccio.

Le Accuse e la Detenzione

Ciro Iorio è stato trasferito al carcere di Poggioreale e ora dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. L’operazione dei carabinieri evidenzia l’efficacia del controllo capillare e la costante vigilanza necessaria per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella regione.