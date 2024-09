Una tragica serata ha scosso la comunità di Santa Lucia di Serino durante la sagra “I Nostri Sapori Contadini”, un evento che solitamente celebra la tradizione gastronomica locale e riunisce famiglie e amici in un’atmosfera di festa. Nella tarda serata, un uomo di 73 anni, ben conosciuto in paese, si è improvvisamente accasciato al suolo, colpito da un malore fatale.

I Tentativi di Soccorso

I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, e il 118 è intervenuto in pochi minuti. I sanitari, con grande professionalità, hanno tentato di rianimarlo sul posto, impiegando tutte le manovre necessarie per cercare di strapparlo alla morte. Nonostante i loro sforzi, il dramma si è consumato in pochi attimi, lasciando un vuoto incolmabile tra i presenti.

L’Intervento delle Forze dell’Ordine

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Solofra, che hanno avviato le procedure necessarie per ricostruire quanto accaduto. L’atmosfera, da festosa, si è rapidamente trasformata in un clima di shock e incredulità. Tanti amici e familiari, che si erano riuniti per condividere momenti di gioia, si sono trovati a fare i conti con la triste realtà di una perdita inaspettata.

Il Dolore della Comunità

La notizia della morte del 73enne ha rapidamente fatto il giro del paese, e la comunità si è stretta attorno ai familiari dell’uomo, esprimendo profondo cordoglio e solidarietà. Santa Lucia di Serino è un luogo dove le relazioni interpersonali sono forti e radicate, e la scomparsa di un membro della comunità ha colpito tutti.

La Restituzione della Salma

Dopo le operazioni di soccorso, la salma dell’uomo è stata restituita ai familiari, che si trovano ora ad affrontare un momento di grande dolore e difficoltà. Le parole di conforto e il supporto emotivo da parte della comunità saranno fondamentali in questo periodo così difficile.