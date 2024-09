La Campania continua a essere teatro di tragiche perdite, specialmente tra i più giovani, vittime di incidenti stradali che spesso si potrebbero evitare. L’ultima tragedia ha colpito San Gennaro Vesuviano, dove un ragazzo di 17 anni, Alessio Piccolo, ha perso la vita in uno scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un’auto.

L’incidente è avvenuto la scorsa notte su via Nola, mentre Alessio, che indossava regolarmente il casco, stava uscendo da una piazzola di rifornimento. Purtroppo, nello stesso momento, anche l’auto coinvolta stava uscendo dalla stessa piazzola, e i due veicoli si sono sfiorati, causando la caduta fatale del giovane. Nonostante il tempestivo intervento dell’automobilista, che ha prestato i primi soccorsi, per Alessio non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo è trasportato d’urgenza all’ospedale di Nola, ma è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

I carabinieri di San Gennaro Vesuviano sono intervenuti rapidamente, sequestrando sia lo scooter che l’auto per ulteriori accertamenti, anche se entrambi i veicoli risultavano in regola con i documenti di circolazione e assicurativi. Le indagini sono in corso per chiarire esattamente la dinamica dello scontro.

La morte di Alessio ha profondamente scosso la comunità locale, aggiungendosi alla lunga lista di giovani vite spezzate sulle strade campane, spesso in circostanze che avrebbero potuto essere evitate con maggiore attenzione e sicurezza.