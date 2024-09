Un tragico episodio si è verificato in un agriturismo di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 15 anni è morto mentre nuotava in piscina. La vittima, secondo le prime ipotesi, avrebbe avuto un malore improvviso mentre si trovava in acqua.

L’Intervento delle Autorità e del 118

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della stazione locale e gli investigatori del nucleo di Torre Annunziata per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Il personale medico del 118 è giunto rapidamente sul posto, ma purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Indagini in Corso

Le cause della morte sono ancora in fase di accertamento, e saranno necessari ulteriori approfondimenti per chiarire se il decesso sia causato da un malore improvviso o da altre circostanze. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.