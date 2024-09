Nella notte, i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco e della tenenza di Ercolano sono intervenuti presso l’Ospedale Maresca per prestare soccorso a un giovane ferito. Il protagonista dell’incidente è un ragazzo di 14 anni, residente a Torre del Greco, colpito alla gamba sinistra con un’arma da taglio.

Dettagli dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni ancora in fase di verifica, il giovane sarebbe stato aggredito in via Viulo. I motivi dietro l’attacco non sono ancora stati chiariti e sono oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine. Fortunatamente, il ragazzo non è in pericolo di vita e gli sono stati prescritti soltanto due giorni di prognosi.

Indagini in corso

Le autorità locali hanno già avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e comprendere le motivazioni dietro l’aggressione. La zona di via Viulo, dove si è verificato il fatto, è ora sotto la lente d’ingrandimento per identificare eventuali testimoni e raccogliere ulteriori prove che possano aiutare a fare luce sull’episodio.

Sicurezza cittadina

Torre del Greco è una città che, negli ultimi tempi, ha visto crescere l’attenzione verso episodi di criminalità e disordine. Questo incidente sottolinea ancora una volta l’importanza di rafforzare la sicurezza nei luoghi pubblici e privati, specialmente per proteggere i più giovani.

Le indagini proseguono, con l’obiettivo di chiarire i contorni dell’aggressione e individuare i responsabili di questo grave atto.