È deceduto all’Ospedale del Mare di Napoli lo studente di 16 anni che, martedì mattina, è precipitato dalla finestra della sua aula al secondo piano dell’Istituto Pantaleo di Torre del Greco. Il giovane, soccorso in condizioni gravissime, è stato immediatamente trasportato in ambulanza all’ospedale, dove i medici hanno tentato il tutto per tutto per salvarlo.

I Tentativi di Salvataggio

Dopo il drammatico incidente, avvenuto nella zona di via Cimaglia, il ragazzo è stato sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, le sue condizioni non sono mai migliorate, ed è rimasto in terapia intensiva con prognosi riservata fino alla tragica notizia del decesso.

Le Indagini

Il caso è attualmente sotto la lente d’ingrandimento dei Carabinieri, che hanno avviato le indagini per fare chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto. Dopo i primi rilievi e testimonianze raccolte, sembra che nessun altro soggetto sia stato coinvolto nell’episodio. Al momento, l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è che il giovane abbia compiuto un gesto volontario.

La Comunità Sotto Shock

La comunità di Torre del Greco è sconvolta dall’accaduto. L’Istituto Pantaleo, frequentato dal ragazzo, è rimasto in silenzio, mentre amici e compagni di scuola si stringono nel dolore e nell’incredulità. In molti ora si interrogano sulle possibili cause di questo gesto estremo e sulla necessità di un maggior sostegno psicologico nelle scuole per prevenire simili tragedie.