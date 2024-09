Il mondo della musica neomelodica campana è stato colpito da una tragica notizia: la scomparsa del cantante Carmine Diamante, 35 anni, originario di Ponticelli, quartiere di Napoli. Diamante è morto in circostanze tragiche, apparentemente vittima di un incidente domestico che si sarebbe verificato nella casa della madre a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Le prime informazioni parlano di una possibile folgorazione. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi del 118, per il giovane cantante non c’è stato nulla da fare. Le cause precise della morte saranno chiarite solo con ulteriori indagini.

La perdita di Carmine Diamante scuote la comunità

Carmine Diamante, oltre a essere una figura di spicco nella scena musicale neomelodica, era un marito e padre di due bambini. L’artista era molto attivo sui social, in particolare su TikTok e Instagram, dove aveva un ampio seguito di fan che lo amavano per la sua musica e personalità. La sua morte ha lasciato un vuoto nella comunità e tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio inviati alla famiglia.

Un amico, Pasquale, ha scritto sui social: “Non è possibile morire così giovane. Conoscevo Carmine artisticamente, un ragazzo pieno di voglia di vivere, con tanti progetti che purtroppo sono svaniti nel nulla. Ora Carmine farà cantare gli angeli in paradiso.”

Anche Ely ha voluto omaggiarlo: “Avevi una vita davanti, non solo come artista neomelodico, ma anche come marito e come essere umano. Un dolore immenso che non si può dimenticare.”

Il successo sui social e l’amore dei fan

La popolarità di Carmine Diamante non era limitata alla musica, ma si estendeva anche alle piattaforme social, dove condivideva momenti di vita quotidiana e interagiva con i suoi fan. TikTok e Instagram erano i suoi canali principali, grazie ai quali era riuscito a creare una comunità affiatata di sostenitori. I fan lo ricordano come una persona solare e sempre positiva, con una passione autentica per la musica che lo aveva reso un’icona nel mondo neomelodico.