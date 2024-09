Nella provincia di Napoli, un 17enne è arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Cercola per detenzione di droga a fini di spaccio. Il giovane, fino a quel momento incensurato, è stato sorpreso a spacciare marijuana nel parco giochi per bambini situato a Piazzale Filangieri. Questo episodio ha suscitato particolare allarme tra i residenti, poiché l’attività criminale si svolgeva in un luogo destinato al divertimento dei più piccoli.

L’arresto e il sequestro

Durante uno dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine nella zona, il minorenne è stato fermato mentre stava cedendo una dose di marijuana a un cliente, il quale è riuscito a fuggire. Una successiva perquisizione ha permesso ai carabinieri di rinvenire altre due dosi della stessa sostanza, nascoste negli indumenti intimi del giovane. Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato una somma di 270 euro in contanti, nascosta nei calzini, ritenuta provento dell’attività illecita.

Perquisizione domiciliare

I controlli sono stati estesi all’abitazione del ragazzo, dove i carabinieri hanno trovato un’ulteriore dose di marijuana, 100 euro in contanti e un coltellino a serramanico. Quest’ultimo era intriso di una sostanza stupefacente, probabilmente hashish, aumentando così il quadro indiziario a carico del giovane.

Il 17enne è stato trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

Daspo urbano: una nuova misura contro la criminalità

Oltre all’arresto, il giovane rischia anche l’applicazione del “Daspo urbano”, una misura recentemente introdotta per contrastare i comportamenti illegali in determinati spazi pubblici. Questa norma prevede l’allontanamento forzato da alcune aree della città e rappresenta un tentativo di arginare fenomeni di degrado sociale, come lo spaccio di droga in luoghi pubblici sensibili, come parchi e piazze.