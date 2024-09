Questa notte, i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale locale dopo la segnalazione di un grave ferimento. La vittima è un giovane di 17 anni, residente a Mugnano, che è stato ricoverato in condizioni critiche.

La Dinamica dell’Accaduto

Secondo le prime ricostruzioni, ancora da verificare, il ragazzo sarebbe stato colpito al basso torace con un’arma da taglio. L’aggressione potrebbe essere avvenuta durante un tentativo di rapina, ma al momento i dettagli restano poco chiari. Non è ancora noto il luogo esatto in cui il giovane è stato ferito, e le circostanze dell’evento sono oggetto di indagine.

Le Condizioni del Giovane

Il 17enne è attualmente in prognosi riservata e si trova in pericolo di vita. I medici stanno facendo tutto il possibile per stabilizzare le sue condizioni, ma la situazione resta critica.

Indagini in Corso

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno cercando di chiarire dove e come sia avvenuto l’attacco, e chi possa essere responsabile. La matrice dell’evento è ancora incerta, e non si esclude alcuna pista, compresa quella della criminalità locale.