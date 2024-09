“Un ragazzo di 15 anni ha subito la rottura del setto nasale e un lieve trauma cranico per un sguardo non gradito”. Lo denuncia, in una nota, il deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che sentito il padre del ragazzo che dorà essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Il fatto è avvenuto al Vomero, nei giorni scorsi. Il giovane era al Vomero in sella al proprio motorino fermo al semaforo, erano circa le 14, quando si è affiancato un giovane, più grande d’età, a bordo del suo scooter. Ha guardato il 15enne e gli ha chiesto “Mai stai guardando?”.

Il ragazzo ha risposto candidamente di no. A quel punto il maggiorenne è sceso dallo scooter e gli ha sferrato un pugno in pieno volto per poi allontanarsi. Sul posto sono giunti polizia e 118. Dopo poco il gioovane è tornato sul luogo per chiedere scusa del proprio comportamento.

“Quello che ci spaventa sono proprio le ripercussioni psicologiche e sociali. Però sono contento di aver testimoniato l’esistenza di una società civile che è ancora pronta a fare la sua parte. Tante persone hanno aiutato mio figlio e non si sono sottratte nel testimoniare alla Polizia quanto successo. Sono grato agli equipaggi di Polizia e 118 intervenuti, che sono stati molto accorti e hanno accudito mio figlio, e ai suoi amici fantastici amici, che lo hanno sostenuto con grande affetto. Questo mi fa ben sperare”, ha detto il padre del 15enne a Borrelli.